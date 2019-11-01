Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98463
ALTIN
277.070
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3904
EURO
6.3682

“Çorum örnek işlere imza atmış bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar civar illere bakıldığında sanayisi ve ticareti ile örnek işlere imza atan Çorum’un hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Çorum örnek işlere imza atmış bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar civar illere bakıldığında sanayisi ve ticareti ile örnek işlere imza atan Çorum’un hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

01 Kasım 2019 Cuma 16:59
“Çorum örnek işlere imza atmış bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilimiz Dodurga ile Oğuzlar ilçelerine doğalgaz verilmesi törenlerine katılmak üzere geldiği Çorum’da Valilik ziyaretinin ardından Belediye’yi de ziyaret etti. Belediye önünde Başkan Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları, Birim müdürleri ve partililerce çiçekle karşılanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık olarak Çorum’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Çorum’un Türkiye’de doğalgazı ilk kullanan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Çorum’da birbiriyle uyumlu, şehri için çalışan, hem milletvekillerimiz hem Belediye Başkanımız var. Çorum'un el birliğiyle çalışıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da Çorum'u Anadolu'da yıldızı parlayan kentler arasında göreceğiz. Civar illere baktığımızda hakikaten, sanayisiyle, ticaretiyle örnek işlere imza atmış bir şehir. Bu vesileyle iş insanlarımızı da kutlamak lazım” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı seçilmesinden dolayı tebrik ederek ekibiyle birlikte başarı dileyen Bakan Dönmez, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu, Çorum’un hakettiği hizmetler noktasında Aşgın ve ekibinin başarılı çalışmalar yapmasını dilediğini vurguladı.

Seçim öncesi geldiği Çorum’da büyük bir heyecan ve coşku bulunduğunu, sonucun neredeyse belli olduğunu ve Çorumluların vefalı davranarak yapılan hizmetleri takdir ettiğini seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Çorumlular gösterdiği takdirin karşılığını da almıştır. İnşallah biz de bakanlığımız hizmetleri noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Çorum’un hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatin Dönmez’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek seçimin ardından bugüne kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin ibadet aşkıyla arkadaşlarıyla birlikte Çorumlulara hizmet için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti. Aşgın “Gerçekten Çorum’da hangi meselemizin olursa olsun birlikte randevu alıyoruz, beraber gidiyoruz ve birlikte başarıyoruz. Bu başarılar tamamen buradaki ekibin komple başarısıdır” dedi.

Yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili brifing veren ve bazı projeleri için de destek isteyen Başkan Aşgın, günün anısına Bakan Dönmez’e hediye takdim etti.

Bakan Dönmez’in Belediye ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve partililer hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 01.11.2019 20:16
İlgili Haberler
“Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor”
“Dodurga için yepyeni bir dönem başlıyor”
Amiklioğlu için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi
Amiklioğlu için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi
Ateş Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ateş Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Dönmez’in ilk durağı Çorum Valiliği
Bakan Dönmez’in ilk durağı Çorum Valiliği
Siyer-i Nebi Yarışması için başvuru başladı
Siyer-i Nebi Yarışması için başvuru başladı
Müftülük’ten engellilere “umre ödüllü” yarışma
Müftülük’ten engellilere “umre ödüllü” yarışma

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim