“Çorum örnek işlere imza atmış bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilimiz Dodurga ile Oğuzlar ilçelerine doğalgaz verilmesi törenlerine katılmak üzere geldiği Çorum’da Valilik ziyaretinin ardından Belediye’yi de ziyaret etti. Belediye önünde Başkan Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları, Birim müdürleri ve partililerce çiçekle karşılanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık olarak Çorum’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Çorum’un Türkiye’de doğalgazı ilk kullanan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Çorum’da birbiriyle uyumlu, şehri için çalışan, hem milletvekillerimiz hem Belediye Başkanımız var. Çorum'un el birliğiyle çalışıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da Çorum'u Anadolu'da yıldızı parlayan kentler arasında göreceğiz. Civar illere baktığımızda hakikaten, sanayisiyle, ticaretiyle örnek işlere imza atmış bir şehir. Bu vesileyle iş insanlarımızı da kutlamak lazım” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı seçilmesinden dolayı tebrik ederek ekibiyle birlikte başarı dileyen Bakan Dönmez, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu, Çorum’un hakettiği hizmetler noktasında Aşgın ve ekibinin başarılı çalışmalar yapmasını dilediğini vurguladı.

Seçim öncesi geldiği Çorum’da büyük bir heyecan ve coşku bulunduğunu, sonucun neredeyse belli olduğunu ve Çorumluların vefalı davranarak yapılan hizmetleri takdir ettiğini seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Çorumlular gösterdiği takdirin karşılığını da almıştır. İnşallah biz de bakanlığımız hizmetleri noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Çorum’un hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatin Dönmez’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek seçimin ardından bugüne kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin ibadet aşkıyla arkadaşlarıyla birlikte Çorumlulara hizmet için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti. Aşgın “Gerçekten Çorum’da hangi meselemizin olursa olsun birlikte randevu alıyoruz, beraber gidiyoruz ve birlikte başarıyoruz. Bu başarılar tamamen buradaki ekibin komple başarısıdır” dedi.

Yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili brifing veren ve bazı projeleri için de destek isteyen Başkan Aşgın, günün anısına Bakan Dönmez’e hediye takdim etti.

Bakan Dönmez’in Belediye ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve partililer hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)