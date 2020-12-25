Çorum ormanlarını gençleştiriyor

Zeytin Orman İşletme Şefliği 134 Nolu Kayında doğal gençleştirmeye konu edilen alanda; ormancılık tekniğine uygun ve mevsim şartları gözetilerek tohum ağaçları işaretlenerek çalışmalar başlanmış olup çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada doğal gençleştirme çalışmalarının neden yapıldığı şu şekilde açıklandı: “Doğal gençleştirme çalışmaları yaşı itibarıyla yenilenmesi gereken sahalarda bol tohum yılında mevcut ağaç türünden toprağa düşen tohumlardan gençlik elde edilmesi için bir plan ve program doğrultusunda; Hazırlama kesimi, tohumlama kesimi, toprak işlemesi, tohumların zararlılardan korunması gibi evrelerinden geçerek, uzun ve meşakkatli süreç sonunda gerçekleşmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen orman emvallerinin üretim standardizasyon kurallarına uygun olarak yapılmasına dikkat edilerek bölge sanayisinin orman ürünlerinden elde edilen hammaddeye olan ihtiyaçlarını karşılanmaktadır”

(Haber Merkezi)