ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BÜYÜK YANGIN
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bitkisel yağ üreten sanayi tesisinde saat 12.15 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Nedeni belli olmayan yangına henüz müdahale edilemedi. Fabrikadan simsiyah dumanlar çıkmaya devam ediyor.
Güncel 15.12.2021, 12:45 15.12.2021, 13:26
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