Çorum Onkoloji Hastanesi’nin ikinci kısım ihalesi 24 Eylül’de

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci kısmının 24 Eylül’de ihale edileceğini duyurdu.

Çorum’un sağlık alanında bölgenin yıldızı olacağı iddiasıyla sağlık yatırımlarının kazandırılmasına büyük önem veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Büyükşehirler dışındaki 51 ilde sadece Çorum’a Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapılmasını sağladıklarını hatırlattı.

Çorumluların yanısıra bölge il ve ilçelerinde de hastalara sağlık hizmete sunacak hastane ile ilgili yatırımların devam ettiğini söyleyen Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için 2020 yılında ilk adımların atılarak, izin, ruhsat, onay ve yer gibi konuların tamamlandığını kaydetti. Milletvekili Ceylan, özellikle bir yapı olması nedeniyle Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi’nin iki aşamada yapılmasına karar verildiğini dile getirdi.

İlk aşamada LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alanın İl Özel İdare tarafından ihale edilerek yaptırıldığını anlatan Milletvekili Ceylan, ikinci aşama için de dosyanın hazırlandığını ve 25 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de ilan edildiğini bildirdi.

İşin ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapılacağını belirten Milletvekili Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin anahtar teslimi olarak 320 gün içerisinde yapılarak teslim edileceğini binanın tamamlanmasının ardından da LİNAC, PET CT, Game Kamera cihazlarının kurulumlarının yapılarak hizmete açılacağını duyurdu.

Çorum’un hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Onkoloji alanlarından tek merkez haline geleceğine vurgu yapan Ceylan, Çorum’dan Ankara ve Samsun gibi kentlere aylık 100 civarında hasta ve ailesinin gittiğini, hastane ile birlikte bu hastaların da Çorum’da tedavi olacağı gibi Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu gibi illerden de hastaların Çorum’a geleceğini dile getirdi.

Çevre illerden gelen hastaların Çorum’da tedavi olurken, yakınları ve haftalarca süren radyoterapi tedavilerini görenlerin de konaklayarak kentin ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Milletvekili Ceylan, Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi’nde bulunacak cihazların ise 10 milyon TL değerinde olduğunu sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

