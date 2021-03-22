"Çorum önemli bir kurumunu kaybediyor"

Tahtasız, Çorum’un önemli ve hassas bir konumda bulunan sanayi şehri olduğunun altını çizerek, Özel Harekat’ın kapatılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“İŞ DÜNYASI KENDİSİNİ GÜVENDE HİSSETMELİ Kİ YATIRIM YAPSIN”

Çorum’un yıllık 1.5 milyar dolarlık ihracat yapan bir sanayi şehri olduğunu, bölge iller arasında en fazla ihracatın Çorum’dan yapıldığını dile getiren Tahtasız, “Bu ihracatı yapan iş dünyası kendisini güvende hissetmelidir. Organize Sanayi Bölgesi’nin büyümesi, gelişmesi, yeni yatırımlar gelmesi, ihracatın artarak devam etmesi huzur ve güven ortamı ile doğru orantılıdır. Eğer bu fabrikalar kapanır ya da başka illere giderse bunun hesabını kim verecek? İşadamı, kendisini güvende hissetmeli, huzurlu olmalı ki yatırım yapsın.

Çorum, 1980 olaylarını yaşamış hassas bir ildir. Bu şehrin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, yatırama, büyümeye ihtiyacı vardır. Çorum’un bulunduğu konum oldukça hassas. Özel Harekat biriminin kapatılmasına engel olunmalıdır. Milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası hep birlikte hareket ederek bu kurumun kapatılmasına karşı çıkmalı, Çorum’da faaliyetine devam etmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

“YENİ YATIRIM YERİNE VAR OLANI DA GÖTÜRÜYORSUNUZ”

Çorum’un havaalanı, demiryolu gibi yatırımlardan mahrum bırakıldığı gibi söz verildiği halde yıllardır polis okulunun gelmediğini, acemi birliği kurulması sözünün de yerine getirilmediğini hatırlatan Tahtasız, “polis okulu dediniz çeyrek asırdır gelmedi. Polis moral eğitim merkezi dediniz, henüz ses yok. Acemi birliğini getirecektiniz o da olmadı. Şimdi de kurulu müdürlükleri kapatarak Çorum’un küçülmesine müsaade ediyorsunuz” dedi.

“ÇORUM EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR”

Özel Harekat bünyesinde görev yapan personelin aileleriyle birlikte 300-400 kişilik bir nüfusa tekabül ettiğini, birimin kapatılmasıyla birlikte personellerin başka illere tayin edileceğini ifade eden Tahtasız, “Bu aileler, bu nüfus Çorum’dan ayrılacak. Bu nüfus kitlesinin Çorum’a verdiği ekonomik canlılık kesilecek. Bu da Çorum’un ve Çorum ekonomisinin daha da küçüleceği anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Tahtasız, “gelecek günlerde ekonomi veya asayiş açısından bir olumsuzluk yaşandığında bu durumun hesabını nasıl vereceksiniz, bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız” diyerek uyarıda bulundu. (Haber Merkezi)