“Çorum önemli bir şehir, ama sahip çıkan yok”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Çorum’un sorunlarına dikkat çekti.

Konuşmasına Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Sunat, Çorum’un son 50 yılda kendi imkânlarıyla sanayileşmesini gerçekleştirdiğini ve zamanın gereklerine uygun olarak sektörel dönüşüme ayak uydurmaya çalışan, girişimci, yenilikçi ve çalışkan insanların yaşadığı bir Anadolu kenti olduğunu söyledi.

Tarihiyle, kültürüyle, ekonomiye olan katkısıyla ve ihracat performansıyla Çorum’un önde gelen şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Sunat, “Çorum, ihracatı ithalatının üstünde olup dış ticaret fazlası olan ve ülkemize bu konuda katkı sağlayan ender illerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM BİR KÜLTÜR BAŞKENTİ”

Çorum’un aynı zamanda bir kültür başkenti olduğunu anımsatan Sunat, “On beş bin yıllık geçmişi ve merkezî ticaret yollarına olan yakınlığıyla tarihin her döneminde önemini korumuş olan Çorum ilimiz, tarihî, kültürel ve doğal değerleriyle turizm yatırımları için de cazip imkânlar sunmaktadır. Turizm açısından Çorum'un tarihî değerlerinin daha iyi tanıtılması ve gerekli yatırımların bir an önce yapılması gerekmektedir” dedi.

“ÇORUM’UN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL LOJİSTİKTE VE ULAŞIMDAKİ ZORLUKLAR”

Çorum’un ihracatının ve kültürel cazibesinin artırılabilmesinin önündeki en büyük engelin lojistikte ve ulaşımdaki zorluklar olduğunu kaydeden Sunat, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Lojistik merkezi kurulması sanayi, yatırım, ekonomi, istihdam ve kalkınmaya da büyük oranda katkı sağlayacaktır. ‘Sanayisini kendi imkânlarıyla geliştiren, ihracatı yarım milyar dolara yaklaşmış, binlerce yıllık bir kadim tarihe ev sahipliği yapan bu şehirde -yıllar önce söz verildiği hâlde- nasıl havalimanı ve demir yolu yapılmaz?’ diye ilgili bakanlığa soru önergesi verdim. İktidarın bir Çorum milletvekili bize hak vereceği yerde basın aracılığıyla bize akıl vermeye çalıştı, ‘Siz Ankara Vekilisiniz, size ne Çorum'dan’ dedi. Bilmiyorlar ki bu sayın vekiller, bizim için her karış vatan toprağı aynı derecede kıymetlidir. Daha sonra, Bakanlık önergemize cevap verdi ve dedi ki: ‘Çorum'a havalimanı yapmayacağız. Demiryolunun etüdü de daha 2020 yılının sonunda bitecek.’ yani özetle ‘Çorumlular, havalimanını unutun, demir yolunu da daha çok beklersiniz.’ Değerli milletvekilleri, bu cevaptan sonra bu kürsüye çıkmak ve konuşmak şart olmuştu.”

“ÇORUM ÖNEMLİ BİR ŞEHİR, AMA SAHİP ÇIKAN YOK”

“Çorum bu kadar önemli bir şehir ama Çorum'a sahip çıkan yok. Çorumlular AK Parti iktidara geldiğinden beri büyük bir teveccüh gösterdiler. Bu şartlarda bile 4 milletvekilinin 3'ü AK Partili. Bir Çorum iktidar milletvekili çıkıp da ‘Bu şehre bu reva mıdır?’ diye sormuyor. İşte bu yüzden ben soruyorum, işte bu yüzden ben takip ediyorum ve sonuna kadar da dile getireceğim.

“VALİ SİYASET YAPAMAZ”

“Sayın milletvekilleri, geçen aylarda Çorum Osmancık'ta kız öğrenci yurdunda doğalgazdan 105 öğrencinin zehirlendiği basına intikal etti. Valiyi arıyorum, Vali Bey telefonlara çıkmıyor hatta geri dönme nezaketinde bile bulunmuyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye buradan sesleniyorum; Eski Meclis Başkanı Sayın Kahraman'ın Özel Kalem Müdürlüğü’nden sonra Vali yapıldın. Siyaset yapamazsın Sayın Vali, kimsenin adamı, kimsenin tarafı değilsin, olmamalısın. Devlet terbiyesi bunu gerektirir.”

“ÇORUM’UN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

“Çorum peş peşe intiharlarla sarsıldı. Son bir ay içinde gencecik 3 kişi, 2'si kendini asarak, 1'i bileklerini keserek intihar etti, ekonomik sıkıntılardan sayın milletvekilleri.

Soğan ihracatı kısıtlandı, soğan üreticileri yollara döküldü; dışarıdan ithal edilen soğanlar yüzünden ellerindeki soğanlar çürümeye bırakıldı. Hani, hatırlarsınız, geçen sene terörist ilan edilmişlerdi soğan üreticileri.

Ülkemizin kiremit tüketiminin yüzde 40'ını, tuğla tüketiminin yüzde 10'unu karşılayan Çorum'da artık kiremit fabrikaları kapatılıyor; çoğu kapandı, kalanlar da kapatılıyor.

Evet, ceviz üreticileri, çeltik üreticileri birçok sıkıntıyla boğuşuyor. Bizler, İYİ Parti olarak Çorum'dan milletvekili çıkaramadık ama Çorum ilimizin her türlü mağduriyetinin giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Belki bu gayretimiz birilerine ders olur; ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri şehre olan borçlarını ödemek için rantın değil, Çorumluların yanında olurlar.”

(Haber Merkezi)