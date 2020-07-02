“Çorum olaylarının müsebbiplerini nefretle kınıyoruz”

Başkan Aşgın, “Temmuz ayı demokrasi tarihimiz açısından ibretlik hadiselerin bolca yaşandığı bir ay olarak aklımızda duruyor. 1980 Çorum olaylarının müsebbiplerini tüm hemşehrilerimiz adına nefretle, şiddetle kınıyoruz. 1993 yılı içerisinde önce Sivas’ta canlarımız yandı. Hâlâ içimiz yanıyor. Tüm hemşehrilerimiz adına Sivas’ta katledilen canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ondan 3 gün sonra Başbağlar’da canlarımızı kaybettik” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri de rahmet anan Başkan Aşgın, “2016 yılındaki hain darbe girişimi de yine bu ayda oldu. Bu ay hüzün ayı, matem ayı. Çokça sıkıntılar yaşadığımız bir ay. Çorum olaylarının hemen sonrasında 12 Eylül’ün olması, yine Sivas, Başbağlar katliamlarından birkaç yıl sonra 28 Şubat’ın yaşanması rastlantısal bir şey değil. Bunu bir kurgu olarak görüyoruz. Bu milletin birliğine, beraberliğine kast etmek amacıyla yapıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, Çorum olaylarında yaşamını yitiren 57 canı rahmetle andıklarını bildirdi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal medya düzenlemesine tam destek verdiklerini açıklayan Aşgın, Ayasofya’nın ibadete açılmasını da canı gönülden desteklediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)