Son Dakika

Çorum olaylarının 42. yılında hayatını kaybedenler Kadeş Barış Meydanı’nda anıldı

Geçmişte yaşanan acı olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri yapıldığını belirterek Çorum’da da 1980 yılında yaşanan olayların unutulmaması için bir anıt yapılmasını talep eden Aydın; “Bu katliamı planlayanlar ayrımı körükledi ve kullandı. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşendi” dedi.

Güncel 03.07.2022, 18:20
31
Çorum olaylarının 42. yılında hayatını kaybedenler Kadeş Barış Meydanı’nda anıldı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 42 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.
Ellerinde “Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız”, “Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yaşamını yitirenler için ilk olarak saygı duruşunda bulundu.
Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, EMEK Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe Atal, KESK Dönem Sözcüsü Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, Engin Demir’in yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından Emek ve Demokrasi Platformu adına Emekli-Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın, Çorum olayları ile ilgili basın açıklamasını okudu. 
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Çorum olaylarının 42.’nci yılında biraraya geldiklerini hatırlatan Hikmet Aydın, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi. Çorum’da 1980 yılında yaşanan olayların unutulmaması için bir anıt yapılmasını talep ettiklerini aktaran Hikmet Aydın, ayrıca olaylara ilişkin dosyaların yeniden açılıp suçluların tespit edilmesini ve yargılanmasını talep etti.

Çorum olaylarının mezhep çatışması olmadığını ifade eden Aydın, “Fakat bu katliamı planlayanlar, bugün böyle algılanmasını istedi. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce Alevi ve Sünni, bu ilde aynı sokakta, aynı mahallede yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bu ayrım körüklendi ve kullanıldı” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum'daki olayların planlı şekilde hayata geçirildiğini savunan Hikmet Aydın, “Bunun nedenlerinden biri, ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirmek. Toplumsal muhalefeti sindirmek ve bölmek için yapılmıştır. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşenmiştir” diye konuştu.
Başbağlar Katliamı, Uludere olayı ve Ankara garı saldırısının failleri ve planlayanlarının ortaya çıkarılmadığını iddia eden Aydın, “Bütün bu katliamlar insanlık suçudur. Bu katliamlarla yüzleşmeden ileride olacak katliamların önü alınamaz. Bu nedenle Çorum katliamı da insanlığa karşı suçtur. Buradan tüm insanlığa özellikle Çorum halkına sesleniyorum. Barış ve kardeşlik ancak eşitlik ve özgürlük ortamında olur. Eşitlik olmadan kardeşlik olmaz, özgürlük olmadan barış olmaz. Bu nedenle sokakta, mahallede, okulda, işyerlerinde yaşarken geçmişte yaşanan katliamların nasıl planlandığını ve uygulandığını unutmayalım, unutturmayalım” ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Anadolu'da bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve birlikte yaşamayı savunmak üzere Çorum'da bulunduklarını dile getirdi.
Geçmez. Katliamlarda hayatını kaybedenlerin nefesine kendi nefeslerini katarak Anadolu’da bir daha böyle katliamlar yaşanmasın diye hep birlikte yaşamamızı savunmak üzere Çorum’a geldiklerini de ifade eden Geçmez; “Ülkenin değişik yerlerinde bu tür katliamların yaşandığı yerlerde toplumsal yüzleşmeler gerçekleşiyor. Biz isterdik ki bu şehrin Valisi, Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve halkı ile birlikte herkese inat birlikte yaşamak için bu katliamı lanetlemek istiyoruz diyebileydik. Birlikte ve eşit yaşamak nasıl olur bunu herkese göstermek isterdik” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kadeş Barış Meydanı’ndaki anma etkinliği sona erdi.
(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@