Çorum olaylarının 42. yılında hayatını kaybedenler Kadeş Barış Meydanı’nda anıldı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 42 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Ellerinde “Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız”, “Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yaşamını yitirenler için ilk olarak saygı duruşunda bulundu.

Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, EMEK Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe Atal, KESK Dönem Sözcüsü Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, Engin Demir’in yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından Emek ve Demokrasi Platformu adına Emekli-Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın, Çorum olayları ile ilgili basın açıklamasını okudu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Çorum olaylarının 42.’nci yılında biraraya geldiklerini hatırlatan Hikmet Aydın, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi. Çorum’da 1980 yılında yaşanan olayların unutulmaması için bir anıt yapılmasını talep ettiklerini aktaran Hikmet Aydın, ayrıca olaylara ilişkin dosyaların yeniden açılıp suçluların tespit edilmesini ve yargılanmasını talep etti.

Çorum olaylarının mezhep çatışması olmadığını ifade eden Aydın, “Fakat bu katliamı planlayanlar, bugün böyle algılanmasını istedi. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce Alevi ve Sünni, bu ilde aynı sokakta, aynı mahallede yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bu ayrım körüklendi ve kullanıldı” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum'daki olayların planlı şekilde hayata geçirildiğini savunan Hikmet Aydın, “Bunun nedenlerinden biri, ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirmek. Toplumsal muhalefeti sindirmek ve bölmek için yapılmıştır. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşenmiştir” diye konuştu.

Başbağlar Katliamı, Uludere olayı ve Ankara garı saldırısının failleri ve planlayanlarının ortaya çıkarılmadığını iddia eden Aydın, “Bütün bu katliamlar insanlık suçudur. Bu katliamlarla yüzleşmeden ileride olacak katliamların önü alınamaz. Bu nedenle Çorum katliamı da insanlığa karşı suçtur. Buradan tüm insanlığa özellikle Çorum halkına sesleniyorum. Barış ve kardeşlik ancak eşitlik ve özgürlük ortamında olur. Eşitlik olmadan kardeşlik olmaz, özgürlük olmadan barış olmaz. Bu nedenle sokakta, mahallede, okulda, işyerlerinde yaşarken geçmişte yaşanan katliamların nasıl planlandığını ve uygulandığını unutmayalım, unutturmayalım” ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Anadolu'da bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve birlikte yaşamayı savunmak üzere Çorum'da bulunduklarını dile getirdi.

Geçmez. Katliamlarda hayatını kaybedenlerin nefesine kendi nefeslerini katarak Anadolu’da bir daha böyle katliamlar yaşanmasın diye hep birlikte yaşamamızı savunmak üzere Çorum’a geldiklerini de ifade eden Geçmez; “Ülkenin değişik yerlerinde bu tür katliamların yaşandığı yerlerde toplumsal yüzleşmeler gerçekleşiyor. Biz isterdik ki bu şehrin Valisi, Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve halkı ile birlikte herkese inat birlikte yaşamak için bu katliamı lanetlemek istiyoruz diyebileydik. Birlikte ve eşit yaşamak nasıl olur bunu herkese göstermek isterdik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kadeş Barış Meydanı’ndaki anma etkinliği sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)