"Çorum olayları"nın 41. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 41 yıl önce hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Barış Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.

Burada ellerinde, "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar bulunanlar, çeşitli sloganlar attı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, burada yaptığı konuşmada, iki temel talepleri bulunduğunu söyledi.

Birincisinin Çorum katliamı ile ilgili dosyanın yeniden açılması olduğunu belirten Özdel, "Alaaddin Camisi'ne bomba atıldığı yalanını ortaya atanlar tespit edilsin, yargılansın. TRT'de bunu saatlerce yayın yapanlar bulunsun, tespit edilsin. Emri verenler, emri uygulayanlar, bu sistem ortaya çıksın ki bu ülkede bir daha katliam gerçekleşmesin." dedi.

Türkiye'nin kadim bir kültürün mirasını taşıdığını dile getiren Özdel, "İkinci talebimiz de şudur. Buranın adı Kadeş Barış Meydanı. Buraya bir barış anıtı dikelim ve bundan sonra doğacak çocuklar bu kentte bir daha katliam yaşanmasının önüne geçsin, toplumsal barışı, kardeşliği yaşatsın, bizi bu oyunlara, bu katliamlara sevk edenlere meydan vermesin." diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de 41 yıl önce hayatını kaybedenleri saygı ve hürmetle andığını söyledi.

Birlikte yaşamayı, eşit yurttaşlığı talep ettiklerini anlatan Geçmez, "Biz bir yüzleşme talep ediyoruz. Bunun olabilmesi için demokratik bir parlamento oluşması gerektiğine inanıyoruz. Kendimiz için değil, Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan Sünni yurttaşlarımız için de talep ediyoruz. Onların da kendi inançlarını yaşamaları için, çocuklarına bu şehirde yaşanan katliamların bir daha yaşanmaması için bırakacakları tek kıymetli şey, birlikte yaşama kültürüdür." ifadesini kullandı.

Etkinliğin yapıldığı meydanın adını, dünyadaki ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'ndan aldığını hatırlatan Geçmez şunları kaydetti:

"Peki ne oldu bu topraklardaki insanlara? Neden biz bu meydanda barışı değil de katliamı konuşuyoruz? Bu soruyu sadece Alevilerin omzuna bırakanlara şunu söylemek istiyorum; elbette ki biz bunu omuzumuzda taşımaktan asla yorulmayız. Bedenimiz yorulsa da dilimiz ve fikrimiz asla yorulmaz. Gelin birlikte yaşamayı hep birlikte savunalım ki omuzumuzdaki bu insanlık suçunu siz de biraz yüklenin ki nesillerimize çeşitliliği bırakabilelim. Türkiye, dünya ile birleşmek istiyorsa, modern insanlarla birlikte yürümek istiyorsa ancak anayasal güvence altına alınmış kardeşlikle olur."

Avrupa Aleviler Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker de konuşmalarında, talepleri yerine getirilene kadar olayların yıl dönümünde anma etkinliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.