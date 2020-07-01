“Çorum olayları ülkeyi 12 Eylül’e götüren son kilometre taşıydı”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde “Çorum olayları nasıl oldu ve neden oldu?” sorularına cevap arandı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu panelde “Çaldıran'dan Çorum'a Anadolu'da Alevi Katliamları” kitabının yazarı ve aynı zamanda Çorum olaylarının hem mağduru hem de avukatı olan Av. Sadık Eral ile “Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniş-1980 Çorum” kitabının yazarı Av. Gazi Eke birer sunum yaptı.

“POLİS MÜDAHALEDE BULUNMADI”

Çorum’da olayların ilk fitilinin 27 Mayıs’ta Ankara’da Gün Sazak’ın öldürülmesiyle başladığını söyleyen Av. Sadık Eral, “Ne Gün Sazak Çorumlu’dur, ne de öldürenler Çorumlu. Ancak, Gün Sazak’ın cenazesinden dönen gruplar kente geldikten sonra şehir merkezinde ilerici, demokrat esnafın işyerlerini tahrip etmiştir. Bu duruma polis en ufak bir müdahalede bile bulunmamıştır” dedi.

3 Temmuz gününe kadar başta Milönü olmak üzere Alevilerin yoğun olduğu mahallelerin barikatlarla korunduğunu anlatan Eral, “3 Temmuz günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı gün yaşanan saldırılara karşı direnişe önderlik edenlere karşı geniş bir gözaltı furyası başlatıldı. 4 Temmuz Cuma günü ise bütün camilerde birer kişi ayağa kalkarak, ‘Ne duruyorsunuz, komünistler Alaaddin Camii’yi bombaladı’ diyerek cami cemaatini kışkırttı” diyen Eral, devletin resmi televizyonu TRT’nin de 4 Temmuz günü gün boyu ‘Çorum’da Alaaddin Camii bombalandı’ haberini verdiğini söyledi.

“TRT GÜN BOYU YALAN HABER VERDİ”

Akşam 19.00 haberlerinde dahi TRT’nin yalan haber vermeye devam ettiğini belirten Eral, “TRT muhabiri bile ‘ben böyle bir haber geçmedim’ demesine rağmen bu yalan gün boyu devam etti. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun ‘Yunan mezaliminde bile böyle olaylar yaşanmadı’ dediği Çorum’da Ali Paçacı ve oğlu yakılarak öldürüldü. Veli Solmaz ve Ahmet Doğan fırında yakıldı. 7 kişi tarlalarda kurşuna dizildi. Alevilerin yaşadığı Üçevler semti yakıldı, yıkıldı. Yanan ateşi söndürmeye giden itfaiyenin hortumları kesildi” dedi.

Çorum olaylarının Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren son kilometre taşı olduğunu anlatan Eral, Çorum halkının tüm acı ve gözyaşına rağmen bir direniş destanı yazdığını dile getirdi.

“ÇORUM’DA PLANLI BİR KIYIM YAPILDI”

Av. Gazi Eke ise Çorum’un bilinçli bir şekilde seçildiğini kaydederek, olayların arkasında dönemin iktidarının, yöneticilerinin ve istihbarat örgütlerinin bulunduğunu söyledi. (Haber Merkezi)