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Çorum olayları anma programı belli oldu

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen “Çorum olayları” anma etkinliğinin programı belli oldu. 

Güncel 29.06.2021, 20:35
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Çorum olayları anma programı belli oldu

Çorum olaylarının 41’nci yıldönümü kapsamında 2 Temmuz Cuma günü Hacı Bektaş Vakfı bahçesinde Grup Günebakan konseri, semah gösterisi, açık kürsü söyleşi, yemek ve lokma ve Abdal Haluk Tolga İlhan konseri gerçekleştirilecek. 
3 Temmuz Cumartesi günü ise saat 10.00’da Hacı Bektaş Vakfı bahçesinde toplanıldıktan sonra saat 12.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılacak. (Haber Merkezi)
 

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