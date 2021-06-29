Çorum olayları anma programı belli oldu

Çorum olaylarının 41’nci yıldönümü kapsamında 2 Temmuz Cuma günü Hacı Bektaş Vakfı bahçesinde Grup Günebakan konseri, semah gösterisi, açık kürsü söyleşi, yemek ve lokma ve Abdal Haluk Tolga İlhan konseri gerçekleştirilecek.

3 Temmuz Cumartesi günü ise saat 10.00’da Hacı Bektaş Vakfı bahçesinde toplanıldıktan sonra saat 12.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılacak. (Haber Merkezi)

