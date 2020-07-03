Çorum olayları anma etkinliklerinde beyaz güvercin uçurdular

1980 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için bugün anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenik önlemi aldığı etkinliğe, yaklaşık 200 kişi katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Kadeş Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alındı. Burada, ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlarla alanda bir araya gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, yaptığı konuşmada, Çorum Olayları'nı "katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Ali Çankaya da konuşmalarında, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü, hayatını kaybedenleri anmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile "40 yıl önce Çorum'un kardeşliğine, sevgisine, birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi" diyerek iki adet beyaz güvercin uçurdu.

Programa, HDP milletvekilleri Zeynel Özel ve Tülay Hatimoğlulları'nın yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri de katıldı.