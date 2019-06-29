Çorum Olayları 39. yılında anılıyor

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi-Bektaşi Federasyonu’nun da katılımcı olarak yer alacağı etkinlikler kapsamında ilk olarak 2 Temmuz Salı günü saat 19.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda Çorum ve Sivas’ta yaşamını yitirenler için can lokması verilecek.

3 Temmuz Çarşamba günü ise Çorum olaylarında yaşamını yitirenler için bir yürüyüş düzenlenecek. Saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan başlayacak olan yürüyüş, Saat Kulesi önünde düzenlenecek basın açıklamasının ardından sona erecek. (Haber Merkezi)