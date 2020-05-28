“Çorum olayları 12 Eylül’e zemin hazırlamak için yapıldı”

Çorum’da yaşanan olayların, ülke genelinde işlenen siyasal cinayetlerden, Malatya, Maraş, Sivas, Gazi katliamlarından soyutlanarak, sadece sağ-sol grupların çatışması gibi değerlendirilemeyeceğinin altını çizen EMEP İl Başkanı Gökmen, “Çorum Katliamı da diğer katliamlar gibi emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin ortak planıdır. Çorum Katliamı, işçi sınıfının ve emekçi halkın yükselen mücadelesinin önünü kesmek için tertiplenen 12 Eylül Darbesi’ne giden en önemli köşe taşlarından birisidir” dedi.

40 yıl önce Çorum’da başlayan olaylarda onlarca yurttaşın hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin yaralandığını, ev ve işyerlerinin ise tahrip edildiğini belirten Gökmen, “Devletin derinlerinde hazırlanmış olan planın aşamalarından olan Çorum Katliamı, Türkiye tarihinin kara sayfalarından sadece birisidir” dedi.

TRT’nin o günlerdeki ‘Çorum’da Alaaddin Camii’ne patlayıcı madde atılması ve dışarıdan ateş açılması ile olaylar başladı’ yalanının camilerin hoparlörlerinden kente duyurulması ile sürdürüldüğünü ve dönemin yetkililerinin bu haberi doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadığını kaydeden Gökmen, “Saldırıların çok daha ağır bir kıyıma dönüşmesini engelleyen halkın direnişi oldu” ifadelerini kullandı.

Geçmişlerindeki acı olaylarla yüzleşemeyen toplumların demokratik ve ortak bir geleceği inşa edemeyeceğinin altını çizen EMEP İl Başkanı Gökmen, “Adaletin yerini bulmasını sağlayamayan devlet, tüm topluma karşı halen özür borçludur” diyerek, geçmişte Çorum’da olmak üzere pek çok yerde hayatlarını benzer insanlık suçları sonucu kaybetmiş tüm insanların anıları önünde saygıyla eğildiklerini söyledi. (Haber Merkezi)