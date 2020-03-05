“Çorum Okuyor Projesine” destek

İnönü Anadolu Lisesi’nde “Çorum Okuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte okulun Türk Dili ve Edebiyat öğretmenlerinden Ebru Ün ve projede gönüllü olan öğrenciler Amin Maalof’un Semerkant adlı eserini müzakere etti. Okul Kütüphanesinde yapılan müzakerede,

öğrenciler kitabın yazarı Amin Maalof’ hakkında öğrendikleri bilgileri paylaştıktan sonra eser ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Öğretmenleri Ebru Ün’ün sorduğu sorulara da yanıt veren öğrenciler, böyle bir etkinlikte yer aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını bir sonraki okuyacakları eseri de merakla beklediklerini

Okul Müdürü Nihat Şener, “Kitap okuma alışkanlığı bulaşıcıdır. Sizler bu tarz etkinliklere katıldıkça arkadaşlarınız sizleri örnek alarak bu tarz faaliyetlerimize katılacaklardır. Kitapla yetişen öğrenciler başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan bireyler olacaktır. Bizler okul olarak bu tarz etkinliklere hep destek olduk ve daima da olacağız” dedi. (Haber Merkezi)