Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111815
ALTIN
328.425
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.9186
EURO
6.8189

“Çorum Okuyor Projesine” destek

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Çorum Okuyor” projesi kapsamında İnönü Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi.

“Çorum Okuyor Projesine” destek

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Çorum Okuyor” projesi kapsamında İnönü Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi.

05 Mart 2020 Perşembe 21:09
“Çorum Okuyor Projesine” destek

İnönü Anadolu Lisesi’nde “Çorum Okuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte okulun Türk Dili ve Edebiyat öğretmenlerinden Ebru Ün ve projede gönüllü olan öğrenciler Amin Maalof’un Semerkant adlı eserini müzakere etti. Okul Kütüphanesinde yapılan müzakerede,

öğrenciler kitabın yazarı Amin Maalof’ hakkında öğrendikleri bilgileri paylaştıktan sonra eser ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Öğretmenleri Ebru Ün’ün sorduğu sorulara da yanıt veren öğrenciler, böyle bir etkinlikte yer aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını bir sonraki okuyacakları eseri de merakla beklediklerini

Okul Müdürü Nihat Şener, “Kitap okuma alışkanlığı bulaşıcıdır. Sizler bu tarz etkinliklere katıldıkça arkadaşlarınız sizleri örnek alarak bu tarz faaliyetlerimize katılacaklardır. Kitapla yetişen öğrenciler başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan bireyler olacaktır. Bizler okul olarak bu tarz etkinliklere hep destek olduk ve daima da olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Koronavirüs önlemleri ele alındı
Koronavirüs önlemleri ele alındı
Sağanak uyarısı
Sağanak uyarısı
Otobüs denetimleri artırılacak
Otobüs denetimleri artırılacak
Bitkisel ürün fiyatları ve üretim verileri açıklandı
Bitkisel ürün fiyatları ve üretim verileri açıklandı
Halkbank’tan emekliye750 TL’lik promosyon
Halkbank’tan emekliye750 TL’lik promosyon
“Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda”
“Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim