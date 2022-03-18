“Çorum Okuyor” projesi çalışmaları kitaplaştırıldı

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteğiyle 17 köyde kitap okuma etkinlikleri düzenlenmiş, 863 öğrenci, kendi yaş gruplarına uygun kitaplarla buluşturulmuştu.

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nda görev yapan Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı, gazetemizi ziyaret ederek, kampanya ile ilgili 94 sayfalık kitaptan armağan etti. (Taner ŞİMŞEK)

