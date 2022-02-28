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Çorum Ocak ayında 180 milyon dolar ihracat, 110 milyon dolar ithalat yaptı

2021 yılında 2 milyar 636 milyon 530 bin dolarlık ihracat ile tarihi bir rekor kıran Çorum, 2022 yılı Ocak ayına da 180 milyon dolar ihracat yaparak girdi. Çorum’un 2022 yılı Ocak ayı ithalatı ise 110 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.   

Güncel 28.02.2022, 19:31
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Çorum Ocak ayında 180 milyon dolar ihracat, 110 milyon dolar ithalat yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında yüzde 19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,0 oldu. 
DIŞ TİCARET AÇIĞI 
YÜZDE 234.9 ARTTI
Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında yüzde 83,0 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 63,2'ye geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 83,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,1 oldu. 
Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu olurken, bölgede bulunan illerden Samsun’da Ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar olarak; Tokat’ta ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar ve Amasya’da ise ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar oldu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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