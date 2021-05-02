Çorum nüfusunun yüzde 23,1’i çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çerçevesinde çocuk nüfusa özel olarak “Çorum ili İstatistiklerle Çocuk 2020” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılı sonu itibariyle Çorum nüfusu 530 bin 126 kişi iken, bu nüfusun yüzde 23,1’ini çocuk nüfusu oluşturdu. Çorum’da geçen yıla kıyasla çocuk nüfus sayısı 2 bin 721 kişi azalarak 122 bin 282 kişiye indi.

Türkiye nüfusu ise 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluşturan çocuklarda bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2020 yılında %27,2’ye indi.

ÇORUM 53. SIRADA

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2020 yılı itibariyle Çorum %23,1’lik oranı ile ülke genelinde 53’ncü sırada yer aldı, E yüksek çocuk nüfus arınan sahip olan il ise %45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %42,8 ile Şırnak, %40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu hiç il ise sırasıyla; %17,3 ile Tunceli, %18,1 ile Edirne ve %18,7 ile Kırklareli oldu.

İLKOKULLAŞMA ORANI % 93,8

Milli Eğitim İstatistiklerine göre; Çorum’da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında %93,8 oldu. Ülkemizde bu oran %93,6 olarak gerçekleşti. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında ise cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

2020 yılı evlenme istatistiklerine göre; Çorum ili içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 47 kişi azalarak 80 kişi oldu. Çorum toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise %2,6 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde bu oran 2020 yılında %2,7'ye düştü. İllere göre incelendiğinde; 2020 yılında Ağrı ilinin %11,4 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili %11,0 ile Muş ve %9,4 ile Ardahan takip etti. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise %0,5 ile Rize ve Artvin, %0,7 ile Trabzon ve %0,9 ile İstanbul oldu.

KORUYUCU AİLE SAYISI 77’YE ÇIKTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Çorum’da koruyucu aile sayısı 77 olarak gerçekleşti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 94 oldu. Ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının ise 13 bin 524 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 481, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak gerçekleşti. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2020 yılında ise 493 oldu.

(Haber Merkezi)

