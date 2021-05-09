Çorum nüfusunun yüzde 22’si aşılandı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 36 il nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasının en az bir doz COVİD-19 aşısını yaptırdığı da bildirildi. Sağlık Bakanlığı’nın “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” nda yer alan bilgiye göre 9 Mayıs 2021 15.00 itibariyle ülke genelinde 14 milyon 588 bini birinci doz, 10 milyon 340 bin de ikinci doz olmak üzere yaklaşık 24 milyon 930 bin kişi salgına karşı Kovid-19 aşısını yapıldı. Çorum’da da 117 bin 500 birinci doz, 90 bin de ikinci doz olmak üzere 207 bin 500’ün üzerinde vatandaş koronavirüs aşısını yaptırmış oldu.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırladığı bilgiye göre 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçerken, Çorum’da yüzde 20’yi geçen iller arasında yerini aldı. Çorum’da nüfusun yüzde 22’sinin Covid-19 aşısını olduğu bildirildi.



Sağlık Müdürlüğü de aşılamanın önemine değinen bir açıklama yaparak salgınla mücadelede en önemli silahların kişisel koruyucu tedbirler ve aşı olduğu; aşının maske ve mesafeden daha fazla koruduğu, aşılamanın her yaşta hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasında güvenli ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğu belirtildi.

Aşılarını tam yaptıranların hastalığa yakalanma ve yoğun bakıma yatış sayılarında çok ciddi azalma olduğu, hastalığa yakalananların da hastalığı daha hafif geçirdiklerinin de açıkça gözlemlendiği de belirtilen açıklamada ilimizde hastanelerde her gece 24.00’e kadar aşılama randevusu alınabileceği, tam kapanma dönemindeki bayram tatili sürecinde 10-11 ve 12 Mayıs günleri Aile Sağlığı Merkezleri’nden randevu alanların aşılama hizmeti alabileceği, aşı konusunda herhangi bir problem veya tereddüdü olanların Aile hekimleri veya kurumun 0364 2195500 numaralı telefonundan danışmanlık hizmeti alabileceği de dile getirildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da ilimizde sadece Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmakta olan Biontech Covid-19 Aşısı’nın 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Sungurlu Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi’nde de uygulanmaya başlayacağını kamuoyuna duyurdu.

(Haber Merkezi)

