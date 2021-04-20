“Çorum nüfusunun % 15’ine soğan ve patates dağıtılacak”

Çorum’da 22 bin aileye devlet eliyle patates ve soğan dağıtılacağı belirtildi.

Üreticinin elinde kalan patates ve soğanlar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaya başlarken, ürünlerin maliyetinin altında satın alınarak çiftçinin de zarara sürüklenmesine muhalefetten tepki geldi.

Muhalefet partileri, patates ve soğanın çillenmeye başladıktan sonra alındığını belirtirken, “Bugüne kadar neden beklediniz? Aylar öncesinden ihracatı niçin yasakladınız?” sorularını soruyor.

Ayrıca patates ve soğan yardımının göstere göstere yapılmasını da sert dille eleştiren DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Orhan Vargeloğlu, “Çorum`da 22 bin aileye patates ve soğan dağıtılacakmış? Bir aile ortalama 3 kişi olsa, 22.000 x 3 = 66.000 kişi demektir. Bu da Çorum nüfusunun %15’i gibi bir orana denk gelir. Nüfusumuzun yüzde 15’i soğan ve patatese muhtaç demektir... Bu durum çok acı ve vahim olsa gerek!” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

