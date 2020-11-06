“Çorum Nüfus Defteri”nin satışa sunulduğu Amazon'a dava

Şahin'in, Osmanlı Arşivi belge ve defter kayıtlarına müracaat ederek hazırladığı 774 sayfalık “Çorum Nüfus Defterleri (1837-1844)" adlı kitap, 2012 yılında Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı.

Arşiv uzmanı Şahin, telif hakkı tamamıyla kendisine ait olan kitabın izin alınmadan veya bir bedel ödenmeden 259,51 dolara Amazon üzerinden satışa sunulması üzerine Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine “fikir ve sanat eseri sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüzün refi, önlenmesi ve tanzimi” amacıyla başvurdu.

Dilekçede, “Yazarın izni alınmadan kitabın tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortamda satılamaz. Buna rağmen kanuna ve nizama mugayir olarak tarafımdan izin alınmaksızın söz konusu eser dijital platformda Amazon firmasının satış sitesinde 259,51 dolar üzerinde satışa sunulmuştur. Kanuna mugayir olarak yapılan bu işlem ve satıştan doğan maddi ve manevi haklarımın ve mağduriyetimin tazminiyle gereğinin ifasını arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

“KİTABIN TELİF HAKKI BENDE”

Osmanlı arşivlerindeki Çorum nüfus defterlerinin Türkçe olarak ve tablolarla ilk kez kendisi tarafından yayımlandığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Türkmen aşiretlerinin önemi büyük. Aşağı yukarı 24 Türkmen aşiretinden 22-23'ü Çorum'da mevcut. Bu arşiv belgelerine dayandığı için önem arz eder. Bu tamamen tarihi vesikalara istinaden yazılmış bir eser. Zor bir çalışma. Bu belgeler milletlerin, şehirlerin kimliklerini de ortaya koyuyor. Bir şehrin kimliğinin hüviyetinin ortaya konması çok önemli. Veri tabanı oluşturulduğunu düşünün, bu kan örneği gibidir.”

Neşriyatın telif hakkının kendisinde olduğunu vurgulayan Şahin, “Kitap, Amazon satış sitesine konulmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığını aradım ne yapılması gerektiği hakkında. Onlar da Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine başvurmam gerektiğini söylediler. Ben de başvurdum, süreci takip ediyorum” diye konuştu. (AA)