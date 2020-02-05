Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada

Türkiye’nin nüfusu ise 2019 sonu itibariyle bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından "Çorum İli, 2019 yılı Nüfusu " ile ilgili bir basın bülteni hazırladı.

2019 yılı sonuçlarına göre; 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Çorum nüfusu 530 bin 864 kişi.

2019 yılında Çorum'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 5 619 kişi azalarak 530 864 kişi oldu. Çorum'da erkek nüfusun oranı % 49,6 (263 354 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,4 (267 510 kişi) olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE NÜFUSU 83 MİLYON

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

BİNDE 10.5 GERİLEME

2018 yılında binde 15,1 olan Çorum'un yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde -10,5 oldu.

Türkiye'nin Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu. 2019 yılında 81 ilden; 54 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 27 ilin nüfusu azaldı.

Çorum binde -10,5 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 69'uncu sırada yer aldı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN %0,64'Ü ÇORUM’DA

Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği 15 milyon 519 bin 267 nüfuslu İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Çorum 530.864 kişilik nüfusla 42'inci sırada yer aldı.

ÇORUM’DA KİLOMETREKAREYE 41 KİŞİ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. Bu sayı Çorum'da 41 kişi iken, İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

İL NÜFUSU 2008’DE 545 BİNDİ

Çorum ilinin nüfusu 2008 yılında 545.444 kişiydi. Nüfusta bazı yıllar küçük artışlar olmakla birlikte genel olarak gerileme yaşandı ve 2019 sonundaki 530.864 rakamına gelindi.

Çorum’da son 12 yılın nüfus rakamları şöyle:

2008: 545.444 – 2009: 540.704 – 2010: 535.405 – 2011: 534.578 – 2012: 529.975 – 2013: 532.080 – 2014: 527.220 – 2015: 525.180 – 2016: 527.863 – 2017: 528.422 – 2018: 536.483 – 2019: 530.864.