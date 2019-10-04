Çorum Müzesi gezildi

Müze Müdürü Metin Çakar, Kazakistan Büyükelçisi ve beraberindeki heyete Çorum’un yakın tarihinin sergilendiği etnografa müzesini gezdirerek, geçmişten bu güne günlük kullanım eşyalarının hemen hemen aynı olduğunu, her iki toplumun Türk kültürünü yaşadığını ifade etti.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de Çorum’a ilk gelişi olduğunu ve müzeyi gezmekten mutlu olduğunu, ayrıca yakın tarih Türk kültürünün yaşanma şeklinin kendileri ile benzeştiğini, yaşanılan coğrafya koşullarına göre bazı farklılıkların olduğunu, eski Türkçe’de kullanılan kelimelerin bir birine benzediğini ifade ederek, eğitim alanında da işbirliği yapılmasını önemsedikleri söyledi. (Haber Merkezi)