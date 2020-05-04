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Çorum müzeleri sanal ziyarete açık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleri ile çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlandığını açıkladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:01
Çorum müzeleri sanal ziyarete açık

Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçimlerine imkân vermek amacıyla ülkemizdeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derledik. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum.” dedi.

Selçuk, kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile, tiyatroların yer aldığı web sayfasında çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlara online ve ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirtirken, online gezilebilecek müzeler arasında Çorum Müzesi ile Boğazköy Müzesi’ni de saydı.

(AA)

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