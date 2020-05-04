Çorum müzeleri sanal ziyarete açık

Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçimlerine imkân vermek amacıyla ülkemizdeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derledik. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum.” dedi.

Selçuk, kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile, tiyatroların yer aldığı web sayfasında çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlara online ve ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirtirken, online gezilebilecek müzeler arasında Çorum Müzesi ile Boğazköy Müzesi’ni de saydı.

(AA)