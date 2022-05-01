Çorum Müftülüğü’nden “kardeş şehir” çıkarması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayında ülke genelinde sürdürülen “2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi” kapsamında vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Yozgat’a giden İl Müftüsü Muharrem Biçer ve İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ile Fatih Kaya’yı, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden makamında misafir etti.

İftar sonrası Yozgat Bilal Şahin Camii'ne giden Müftü Biçer, Hamamcıoğlu Camii’ne giden Müftü Yardımcısı Aygül ve Hacı Bahri Akdağ Camii’ne giden Müftü Yardımcısı Kaya, teravih namazı öncesinde cemaate vaaz-ü nasihatta bulundular.

Müftü Biçer ve beraberindeki heyet gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu güzel ev sahipliğinden dolayı Müftü Gülden’e teşekkür edip Yozgat’tan ayrıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

