Çorum Müftülüğü’nden “kardeş şehir” çıkarması
“Kardeş Şehir” projesi kapsamında Yozgat İl Müftülüğü’nün misafiri olan İl Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet, Yozgat’ta vaaz ve irşat hizmetine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayında ülke genelinde sürdürülen “2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi” kapsamında vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Yozgat’a giden İl Müftüsü Muharrem Biçer ve İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ile Fatih Kaya’yı, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden makamında misafir etti.
İftar sonrası Yozgat Bilal Şahin Camii'ne giden Müftü Biçer, Hamamcıoğlu Camii’ne giden Müftü Yardımcısı Aygül ve Hacı Bahri Akdağ Camii’ne giden Müftü Yardımcısı Kaya, teravih namazı öncesinde cemaate vaaz-ü nasihatta bulundular.
Müftü Biçer ve beraberindeki heyet gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu güzel ev sahipliğinden dolayı Müftü Gülden’e teşekkür edip Yozgat’tan ayrıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Tottenham
|34
|61
|5. Arsenal
|34
|61
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|35
|53
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Celta Vigo
|34
|40
|12. Rayo Vallecano
|33
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26