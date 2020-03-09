Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105428
ALTIN
327.487
DOLAR
6.1259
STERLİN
8.0084
EURO
6.9775

Çorum, mücevher ihracatında İstanbul’dan sonraki 2. il oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının ilk iki ayında, mücevher ihracatının arttığını, bu sürede dışarıya 26.1 milyon dolarlık mücevher satan Çorum’un ise, İstanbul’dan sonra en çok mücevher ihraç eden ikinci il olduğunu belirledi.

Çorum, mücevher ihracatında İstanbul’dan sonraki 2. il oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının ilk iki ayında, mücevher ihracatının arttığını, bu sürede dışarıya 26.1 milyon dolarlık mücevher satan Çorum’un ise, İstanbul’dan sonra en çok mücevher ihraç eden ikinci il olduğunu belirledi.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:00
Çorum, mücevher ihracatında İstanbul’dan sonraki 2. il oldu

Mücevher sektörü, iki aylık dönemde tam 111 noktaya ürün sattı. Mücevher ihracatında en büyük pay İngiltere’nin olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.

Toplam 664.3 milyon dolarlık ihracatın 614.4 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren İstanbul, ihracatın yüzde 93’ünü sırtlamış oldu.

Çorum ise, mücevher ihracatını iki katına çıkararak 26.1 milyon dolar rakamına ulaştı ve böylelikle İstanbul’un ardından ikinci oldu.

Bilindiği gibi, TÜİK verilerine göre Çorum geçen yıl 1 milyar 541 milyon dolarlık ihracat yaparak milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 ilin arasına girmiş, ihracat sıralamasında da 15. il olmuştu.

Çorum’un ihracatı içinde 1 milyar 283 milyon dolarlık bölümü, Ahlatcı Holding’in işlenmiş altın ihracatı oluşturmuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
“Kadın, toplumun mayasıdır”
“Kadın, toplumun mayasıdır”
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim