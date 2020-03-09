Çorum, mücevher ihracatında İstanbul’dan sonraki 2. il oldu

Mücevher sektörü, iki aylık dönemde tam 111 noktaya ürün sattı. Mücevher ihracatında en büyük pay İngiltere’nin olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.

Toplam 664.3 milyon dolarlık ihracatın 614.4 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren İstanbul, ihracatın yüzde 93’ünü sırtlamış oldu.

Çorum ise, mücevher ihracatını iki katına çıkararak 26.1 milyon dolar rakamına ulaştı ve böylelikle İstanbul’un ardından ikinci oldu.

Bilindiği gibi, TÜİK verilerine göre Çorum geçen yıl 1 milyar 541 milyon dolarlık ihracat yaparak milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 ilin arasına girmiş, ihracat sıralamasında da 15. il olmuştu.

Çorum’un ihracatı içinde 1 milyar 283 milyon dolarlık bölümü, Ahlatcı Holding’in işlenmiş altın ihracatı oluşturmuştu.

(Haber Merkezi)