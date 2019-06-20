Çorum, milyar dolarlık ihracat ligine hazırlanıyor

Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 17 olarak ilan edilmiş bulunuyor. Bunlar sırasıyla; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Manisa, Denizli, Hatay, Adana, Kayseri, Konya, Mersin, Antalya, Eskişehir ve Kahramanmaraş.

Çorum ise, 2019 sonu itibariyle, milyar dolar ihracat rakamını aşan 18. il olmaya hazırlanıyor. Zira, 2018 yılında işlenmiş altın ihracatı 543 milyon dolar olarak gerçekleşen Ahlatcı Holding, bu yılın sonunda milyar doların üzerine çıkacak. Kaldı ki, geçen yıl ihracat rakamlarına dahil edilmeyen külçe altın ihracatı da 1.5 milyar dolar olmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2018 yılının en büyük ihracat yapan 1000 firması arasında, Ahlatcı Holding’in Ahlatcı Kuyumculuk firması 143 milyon 664 bin dolarlık ihracatıyla 107. sırada, Ahlatcı Metal Rafineri ise 26 milyon 794 bin dolarlık ihracatıyla 801. sırada yer aldı. İki firmanın toplam ihracatı 170 milyon 458 bin doları buluyor.

Ahlatcı’nın 2018 ihracatı toplamda 543 milyon dolar, ama ihracatla ilgili farklı kategorik değerlendirmeler nedeniyle TİM’in listesinde bu rakam, iki firma için 170 milyon dolar olarak görünüyor.

Çorum’un makina imalat sektörü ise, TİM’in ilk 1000 listesinde iki firması ile yerini aldı. Üretimi Çorum’da, şirket merkezi İstanbul’da olan Alapala Dış Ticaret, 27 milyon 791 bin dolarlık ihracatıyla 786. sırayı aldı. Uğur Makina ise, 23 milyon 590 bin liralık ihracatıyla 909. olarak “ilk bin” listesine Çorum’un adını yazdırdı.

(Haber Merkezi)