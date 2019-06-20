Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94244
ALTIN
253.227
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3310
EURO
6.5442

Çorum, milyar dolarlık ihracat ligine hazırlanıyor

İlk binde, Ahlatcı, 107. ve 801. oldu, Alapala 768. Uğur 909. sırada yer aldı.

Çorum, milyar dolarlık ihracat ligine hazırlanıyor

İlk binde, Ahlatcı, 107. ve 801. oldu, Alapala 768. Uğur 909. sırada yer aldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:36
Çorum, milyar dolarlık ihracat ligine hazırlanıyor

Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 17 olarak ilan edilmiş bulunuyor. Bunlar sırasıyla; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Manisa, Denizli, Hatay, Adana, Kayseri, Konya, Mersin, Antalya, Eskişehir ve Kahramanmaraş.

Çorum ise, 2019 sonu itibariyle, milyar dolar ihracat rakamını aşan 18. il olmaya hazırlanıyor. Zira, 2018 yılında işlenmiş altın ihracatı 543 milyon dolar olarak gerçekleşen Ahlatcı Holding, bu yılın sonunda milyar doların üzerine çıkacak. Kaldı ki, geçen yıl ihracat rakamlarına dahil edilmeyen külçe altın ihracatı da 1.5 milyar dolar olmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2018 yılının en büyük ihracat yapan 1000 firması arasında, Ahlatcı Holding’in Ahlatcı Kuyumculuk firması 143 milyon 664 bin dolarlık ihracatıyla 107. sırada, Ahlatcı Metal Rafineri ise 26 milyon 794 bin dolarlık ihracatıyla 801. sırada yer aldı. İki firmanın toplam ihracatı 170 milyon 458 bin doları buluyor.

Ahlatcı’nın 2018 ihracatı toplamda 543 milyon dolar, ama ihracatla ilgili farklı kategorik değerlendirmeler nedeniyle TİM’in listesinde bu rakam, iki firma için 170 milyon dolar olarak görünüyor.

Çorum’un makina imalat sektörü ise, TİM’in ilk 1000 listesinde iki firması ile yerini aldı. Üretimi Çorum’da, şirket merkezi İstanbul’da olan Alapala Dış Ticaret, 27 milyon 791 bin dolarlık ihracatıyla 786. sırayı aldı. Uğur Makina ise, 23 milyon 590 bin liralık ihracatıyla 909. olarak “ilk bin” listesine Çorum’un adını yazdırdı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bin 500 keklik doğaya salındı
Bin 500 keklik doğaya salındı
29. mezuniyet coşkusu
29. mezuniyet coşkusu
Fatma Kolcu karne dağıttı
Fatma Kolcu karne dağıttı
“Farkımı fark et hayalimi keşfet”
“Farkımı fark et hayalimi keşfet”
Prefabrik muayene baca elemanı alımı için ihale
Prefabrik muayene baca elemanı alımı için ihale
Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı
Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim