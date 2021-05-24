Çorum, meteorolojik kuraklığın etkili olduğu iller arasında 

Hazırlanan analize göre, Marmara Bölgesi'nde İpsala ve çevresinde, Ege Bölgesi'nde Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve çevrelerinde, Akdeniz Bölgesi'nde İskenderun, Silifke, Afşin ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Çankırı, Sivas, Niğde, Karaman ve çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nde Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık etkili oldu. (AA)

