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Çorum leblebisine büyük destek
AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK üyesi ve TBMM Tarım ve Orman Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen nohut üreticilerine kullanmak üzere 1 milyon 280 bin TL ödenekle sertifikalı nohut tohumu alınıp Çorum üreticisine dağıtılacağını açıkladı.
Güncel 05.03.2021, 23:13
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Ceylan, açıklamasında, “Çorum bilindiği üzere leblebisi ile meşhur. Leblebi denilince Çorum akla geliyor Bunun için biz de sertifikalı nohut tohumu dağıtarak destek vermeyi uygun gördük. Nohut ekmek isteyen üreticiler Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüğüne önümüzdeki hafta müracaat edecekler. Uygun kriterleri sağlayan üreticilerimize %75 hibe ve %25 öz kaynak olarak dağıtımı sağlanacak. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)
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