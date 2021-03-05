Çorum leblebisine büyük destek

Ceylan, açıklamasında, “Çorum bilindiği üzere leblebisi ile meşhur. Leblebi denilince Çorum akla geliyor Bunun için biz de sertifikalı nohut tohumu dağıtarak destek vermeyi uygun gördük. Nohut ekmek isteyen üreticiler Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüğüne önümüzdeki hafta müracaat edecekler. Uygun kriterleri sağlayan üreticilerimize %75 hibe ve %25 öz kaynak olarak dağıtımı sağlanacak. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)