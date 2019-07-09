“Çorum, kurban bağışında ilk 5’de”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2019 Yılı “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı” Çorum’da yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Faruk Turhan konuşmacı olarak katılırken, toplantıda İl Müftüsü Muharrem Biçer, 13 İlçe Müftüsü, Vaizler, Şube Müdürleri, TDV Temsilcileri, ilimizdeki cami görevlileri ve Kuran Kursu hocaları da hazır bulundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda ilk konuşmayı Müftü Biçer yaparken, daha sonra kürsüye Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Faruk Turhan geldi.

Kurban Bayramı’nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız” diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile hep birlikte gayret edeceğiz. 2019 yılı Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için, görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlisi hocalarımız ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz.”

Başkanlık Vaizi Turhan, vekâletle kurban hizmetinin Türkiye’de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü söyledi.

“2018’DE 430 BİN HİSSE TDV’YE EMANET EDİLDİ”

2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na 430 bin 8 hisse kurban emanet edildiğini belirten Turhan, “Yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekâlet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranında bir artış meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“KURBAN BEDELLERİBU YIL 725 VE 890 TL”

2019 yılı kurban bağış bedellerini açıklayan Başkanlık Vaizi Faruk Turhan; “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi. Yapılan hesaplama ve müzakereler sonucunda yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirlendi.” dedi.

ÇORUM’A ÖVGÜ

Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Turhan, Çorum’un çok hayırsever bir kent ve halkı olduğunu Çorumluların Türkiye Diyanet Vakfına yıldan yıla rekor kurban bağışları yaptıklarını söyledi.

Çorum’un 2018 yılında %88 artışla Türkiye Diyanet Vakfına il geneli 2 bin 661 hisse kurban bağışında bulunduğunu ve Türkiye’deki iller arasında ilk 5. sıralara girdiğini söyleyen Turhan, Çorumlu hayırseverlerin uzak diyarlardaki din kardeşlerine elini uzatmaya devam edeceğini ve yine rekor seviyede 4 bin hisse kurban bağışı hedefini belirlediklerini söyleyerek “Herkes bilir ki; Çorumlu’nun Yaptığını Herkes Yapamaz” dedi.

MOBİL BAĞIŞ

Faruk Turhan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürütmüş olduğu çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Bu yıl ilk kez Android ve Apple Store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, Kurban Bağış Stantları, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikler ile bu ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilecekler.”

(Volkan SINAYUÇ)