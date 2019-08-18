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“Çorum, kültür, sanat ve barışla anılsın istiyoruz”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hedeflerinin kültür, sanat ve barışla anılan bir kent oluşturmak olduğunu söyledi.

“Çorum, kültür, sanat ve barışla anılsın istiyoruz”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hedeflerinin kültür, sanat ve barışla anılan bir kent oluşturmak olduğunu söyledi.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:20
“Çorum, kültür, sanat ve barışla anılsın istiyoruz”

Kadeş Barış Meydanı’nda 30-31 Ağustos ve 1-2 Eylül tarihlerinde 18.00-21.00 saatleri arasında çocuk şenliği, 21.00’den sonra ise sinema günleri düzenleneceğini belirten Aşgın, “Bu şehir barışın ve kardeşliğin de şehridir. Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana Kadeş ismi yakışır demiştim. AK Parti grubuna böyle bir teklifi getirdikleri için teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri olarak bu ismi vermek bize nasip oldu. ‘Kadeş Barış Meydanı’ bu şehre çok yakıştı. El ele gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hâkim olacağına yürekten inanıyorum. Kadeş Barış Meydanında adına yakışır bir peyzaj çalışması yapacağız” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

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