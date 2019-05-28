Çorum Kültür Memur-Sen üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Yemekte konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Kültür Memur-Sen Çorum İl Başkanı Mehmet Bayrak, “Ankara’dan gelerek yemeğimizi onurlandıran genel başkanımıza, genel başkan yardımcımıza şehrimize hoş geldiniz diyorum, ayrıca yemeğe katılan tüm üyelerimize de katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Ardından konuşma yapan Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, “ Çorum İl Başkanımız Mehmet Bayrak’ın daveti üzerine kendime ikinci evim olarak kabul ettiğim Çorum’da iftar yemeği programını gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür programları sendika üyelerimiz arasında kaynaşma ve dayanışmayı perçinleştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz, ayrıca yemeğe katılan tüm üyelerimizin yaklaşan Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)