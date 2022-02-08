“Çorum, koyun-keçide cazibe merkezi olabilir”

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ve 44 üretici katıldı.

Proje hakkında konuşma yapan Sarı, “Bu proje ilimiz için çok önemli. Bir yıldır bunu Çorum’a kazandırmak için Birlik Başkanı Birol Alanbay ile birlikte yoğun mesai harcadık. Üçüncüsü olan koyun ıslah projesini 44 üretici ve 6 bin koyunda uygulamaya başlıyoruz. Amacımız koyun ırkını geliştirerek, kaliteyi ön planda tutarak, pazar değerinin üzerinde satış yaparak üreticilerimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Islahta hedeflediğimiz noktaya gelirsek bölgemizin cazibe merkezi olarak Çorum’u öne çıkarırız” dedi.



Çorum Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ise, “Bu projenin Çorum’a gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Amacımız alnımızın akıyla bu projeyi hedefe ulaştırmak. Bakanlığın söz edeceği ve örnek göstereceği bir projeyi üreticilerimizle beraber yürütmek. Birlik Başkanı olarak her zaman üreticilerimizin hizmetindeyim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

