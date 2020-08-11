Çorum koronavirüste riskli iller arasına girdi

Çorum’da koronavirüs vakalarında son haftalarda yaşanan artış Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki haritalara da yansıdı. Son bir aylık sürede ilimizin koronavirüs haritasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Buna göre Türkiye’deki iller koronavirüs tablosuna göre “düşük riskli”, “orta riskli” ve “yüksek riskli” iller olarak 3’e ayrılıyor. Sağlık Bakanlığı bu artışı göz önünde bulundurarak Çorum’u düşük riskli iller grubundan yüksek riskli iller grubuna dahil etti.

84 YENİ VAKA

Öte yandan son zamanlarda düzenli artışlarla devam eden Covid-19 vakaları 10 Ağustos Pazartesi günü itibari ile de yükselmeye devam etti. Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı dolayısıyla vakalarda artış yaşanan Çorum’da önceki gün 378 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda ise 84 yeni vaka tespit edildi. Toplam tedavi altına alınan hasta sayısı da 661’e yükselmiş oldu. 29 kişinin iyileşerek taburcu olduğu Çorum’da 172 kişinin Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edildiği, 477 pozitif vakanın ise ev ve özel alanlarda tedavisinin sürdüğü, 6 hastanın yoğun bakımda, 6 hastanın ise entübe servisinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Buna göre virüsün ilk görüldüğü andan itibaren toplamda 17 bin 866 test yapıldığı, Bin 414 pozitif vaka tespit edildiği, 741 kişinin iyileştiği ve 12 hastanın ise hayatını kaybettiği de belirtildi.

(Haber Merkezi)