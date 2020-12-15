“Çorum kiremit-tuğlası, ülke pazar payında yine ön sırada”

Toprak sanayi sektörünün, pandemi sürecinde de, istihdama ve ekonomiye katkılarıyla, “ilimizin lokomotif sektörü” unvanını koruduğunu belirten Önder Kartal, salgın koşulları nedeniyle sezonu 40 gün kadar geç açmalarına rağmen, pazarlardaki yerlerini muhafaza ettiklerini söyledi.

Kooperatif Başkanı Kartal, “Tüm dünyada sağlığın ve güvenliğin öneminin tekrar hatırlandığı bu zor günlerde, sağlıklı ve güvenilir yapı malzemesi olan pişmiş kilden imal tuğla-kiremit ürünlerin kıymetinin de daha iyi anlaşıldığını ve tercihlerde yeniden hak ettiği konumu alacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Önder Kartal, İlimiz Toprak Sanayi sektöründe üretim sezonun sona erdiğini belirterek, 2020 yılında yine Çorum Toprak Sanayi olarak, tuğla-kiremit imalatı ile pazar payında sektörde ilk sırada olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerine inandıklarını söyledi.

Önder Kartal açıklamasında, “Çalışan sayılarımızla, istihdama, ekonomiye, cari açığa katkılarımızla ilimizin lokomotif sektörü unvanını hak ettiğimiz bir gerçek” dedi.

Kooperatif Başkanı Kartal, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu sezon Covid-19 pandemisi sebebi ile üretime yaklaşık 40 gün geç başladık ve bu durum üretim kapasitelerimizin düşmesine sebebiyet verdi. Ekonomik faktörler değerlendirildiğinde ise, üretim maliyetlerimiz hammadde, işçilik, enerji, lojistik maliyetlerine bağlı olarak artmış ve emek yoğun sektörümüz fazlaca etkilenmiştir. İnşaat sektöründe yılın ikinci yarısında gerçekleşen hareketlilik ve yatay mimariye olan yönelme, toprak sanayi sektörüne olumlu olarak yansımıştır.

İlimiz toprak sanayi sektörü olarak birçok zorlukla geçen üretim sezonunun bitişinde bir sonraki yıla umutla bakma geleneğimizi koruyarak devam etme inancındayız.

Bu yıl kapasite kullanımımızda, tüm dünyadaki üretim ve imalat zincirindeki aksaklıklar ve pandemi sebebiyle düşüş olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Kapasite kulanım ve üretim miktarlarımızda kısmi azalmanın yanında diğer yapı malzemeleri açısından pazarda olan yerimizi koruduğumuzu ve bir adım daha ileri taşıma yönünde emin adımlar attığımızı söylemek isterim.

Tüm dünyada sağlığın ve güvenliğin öneminin tekrar hatırlandığı bu zor günlerde sağlıklı ve güvenilir yapı malzemesi olan pişmiş kilden imal tuğla-kiremit ürünlerin kıymetinin de tekrar anlaşılacağı ve hak ettiği konumu alacağı yadsınamaz bir gerçektir. Ürünlerimizin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olduğunu hep ifade ettik. Bizler her zaman elim hadiseler sonrasında pişmanlıkların doğruyu tekrar göstermesinin üzüntüsündeyiz.

İçinde bulunduğumuz yılda yaşanan depremlerde tekrar gördük ki ilgili yönetmelik ve tasarım kurallarına göre projelendirilmiş ve uygulaması da projesine uygun yapılmış yapılarda tuğla duvarlar deprem yüklerine karşı taşıyıcı eleman vazifesi görmüş, binanın depreme karşı dayanımına katkı sağlamıştır. Yine aynı şekilde, kilden imal edilmiş kiremit ürünlerinin sağlıklı ve güvenli çatılar oluşturduğunu da içinde bulunduğumuz yıl yaşanan dolu, fırtına ve benzeri olumsuz hava şartlarında delinerek veya uçarak görevini yapamayan diğer çatı malzemelerinden oluşan mağduriyetlerin yaşanmasından dolayı tekrar gözlemledik.

Yaşadığımız bu süreçte yapı güvenliği ve yapı sağlığının önemini tekrar gözlemledik. Temennimiz yatay mimarinin ön planda olduğu, doğru yapı ve doğru yapı malzemesi pişmiş kilden imal tuğla ve kiremit ürünlerinin kullanıldığı sağlıklı, güvenli, kaliteli yapılar ve yaşam alanlarının oluşturulmasıdır.

2020 yılı üretim sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak özverili ve gayretli çalışmaları ile sektörümüzü daha da ileriye taşıyan, ilimiz için önemli ölçüde istihdam sağlayan tüm üretici firmalarımıza ve tüm çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.” (Haber Merkezi)