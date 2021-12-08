Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Anıtkabir’i ziyaret etti

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e çelenk sundu.

Türkiye Sakatlar Konferederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları’nın da katıldığı programda Anıtkabir gezildi. Hüsülüoğulları yaptığı açıklamada; “Dünya Engelliler Günü’nde Anıtkabir’e çelenk sunduk. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan’a şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

(Aliye ÖNCEL)

