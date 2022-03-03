Flaş HaberAçık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Çorum kar etkili oluyor
Çorum'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Güncel 03.03.2022, 15:29
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Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Çorum'da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.
Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.
Ekipler, ayrıca kayganlaşan zeminin neden olduğu trafik kazalarına da müdahale ediyor.
Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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