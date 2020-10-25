“Çorum kaplanlarının gelişmesi için gerekli adımlar atılmamış”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile ilimizde makina sanayi, kiremit-tuğla, un-yem, gıda, yumurta, ayakkabı ve medikal gibi sektörleri ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyen Durmaz ve Keven ziyaretlerini basın toplantısı ile tamamladı.

CHP İl Başkanlığı’nda önce basınla daha sonra partililerle biraraya gelen Durmaz ve Keven, Çorum sanayisinden övgüyle söz ederken, hükümetin yakalanan bu başarıyı 18 yıldır görmediğini, geliştirmek için gerekli adımları atmadığını dile getirdiler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu toplantının açılışını Tahtasız yaptı.

Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Ali Keven ile birlikte Çorum sanayiinin sorunlarını yerinde tespit ettikleri yararlı bir gezi yaptıklarını söyleyen İl Başkanı Tahtasız, göreve geldiklerinden beri CHP olarak birleştirici, sorun çözücü yerel bir politika izlediklerini kaydetti.

“SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

Çorum’da 18 yıldır çözülemeyen trenyolu, havalaanı, güney çevreyolu, çorum içi trafik sorunu ve kapatılmasın dedikleri halde kapatılan hastanenin yeniden açılması için çalışmalarının olduğunu hatırlatarak ilçelerdeki özellikle sulama yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını söyleyen Tahtasız tespit ettikleri sorunların takipçisi olacaklarını da açıkladı.

AK Parti İl Başkanı’nın geçtiğimiz gün OSB’ye giderek sanayicilerle buluştuğunu hatırlatarak burada “Anadolu kaplanlarını tekrar canlandıracağız” söylemini kullandığını vurgulayan Mehmet Tahtasız; “18 yıldır canlandıramadığınız Anadolu kaplanları bugün mü aklınız başınıza geldi. Hala Organize sanayi Bölgesi önündeki asfalt sorununu çözmediniz. Lütfen trenyolu geçerken OSB’yi unutmayın. OSB’nin tren hattına ihtiyacı var. OSB’deki firmalar yeni yatırımdan ziyade pandemi döneminde zarar gördüklerini, KGF kredilerine ulaşamadıklarını dile getiriyor. Bu firmalara sahip çıkılmalı. Biz bu bağlamda Çorum ve Çorumluya olan borcumuzu ödeyeceğiz” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’a gelerek incelemede bulunan Milletvekilleri Durmaz ve Keven başta olmak üzere kendilerine eşlik eden TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum için istihdam yaratmak için çalışan sanayici ve işadamları ile örgüt yöneticilerine teşekkür etti.

KEVEN: “BU SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile CHP’li vekillerin 81 ilde aynı anda sanayi ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Milletvekili Keven sorun ve taleplerle ilgili bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Çorum’da küçük ve orta boy işletmelerin hem ekonomik hem de pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğunu gördüklerini, Türkiye’de de KOBİ’lerin ciddi sıkıntılarının bulunduğunu, insanların sokaktan yemek pazardan meyve sebze toplamaya başladığını ama bu sıkıntılı sürecin mutlaka aşılacağını söyleyen Milletvekili Ali Keven, Çorum’a siyaset yapmak için gelmediklerini, KOBİ’lerin pandemi dönemi sıkıntılarını dinlediklerini anlattı.

Sıkıntılı sürecin omuz omuza verilerek aşılacağına inandığını vurgulayarak 50 yıldır siyasetin içinde olduğunu da anlatan Keven; “Bugün ülkenin geldiği nokta şu ya demokrasiden ya da diktatörlükten yana olacaksın. Yapılacak ilk seçimde demokrasinin tüm bileşenleri ile birlikte olmak zorundayız. Bunu bir defa hiç ihmal etmeyeceğiz. Dün insanlar ne yapmış, ona bakmayacağız. Bugün ve yarın ne yapacağımız önemli. Türkiye'de demokrasi güçlerinin birlikteliği çok önemli. Kimseyi ötetkileştirmeden hep beraber omuz omuza vereceğiz. Tüm demokrasi güçlerini ana güçte birleştireceğiz ve iktidar olacağız. Buna emin olun. Tabi bu bizi rehavete itmesin. Bugünden yarın yapılacak bir seçime hazırlamak zorundayız. Örgütümüz buna hazır hale getirilmelidir. Örgüt yöneticilerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Örgütün öncülüğünde bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Bu organizasyon ve çalışma işi kimseyi ötekileştirmeden bu zaferi kazanmalıyız. Türkiye'nin artık bu süreçten sonra CHP iktidarına ihtiyacı var. Demokrasi bileşenlerinin en büyük şansı biziz. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli demokratik devrimin yıkılmayan kalesi CHP'dir. AKP'nin saldırganlığı da oradan geliyor. Ama CHP'yi dağıtmaya yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Biz hep beraber bu savaşı kazanacağız. Bir olacağız beraber olacağız ve bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da konuşmasına koronavirüs tedavisi gören Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin selamını da getirdiklerini söyleyerek başladı. Sürekli geçtikleri Çorum’u tam olarak tanıyamadığını ve bu konuda eksikliği olduğunu bugün yaptıkları gezide gördüğünü söyleyen Durmaz, “Doğduğu topraklara sevdalı olup bir aidiyet duygusu ile kazandığını bu topraklara yatıran, Çorumlulara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çok ciddi yatırım ve üretimlerin olduğun gördük. Bir fabrika düşünün üretiminin yüzde 98’ini yurtdışına satıyor. Bunlar çok önemli Koronavirüs salgını herkese büyük bir sıkıntı yaşattı. Bu süreçte insanımızı yaşatmak için canını dişine takan sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇORUM KAPLANLARININ GELİŞİMİ SAĞLANAMAMIŞ”

Türkiye’de birilerinin ticareten işini iyi olmasının 83 milyonun kaynakları eşitçe paylaşarak huzurlu olması anlamına gelmediğini, ülkenin gidişatının iyi olmadığını, zeminin ayağımızın altından kaydığını belirten Durmaz, böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun sağladığı birlikteliğin gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak için önemli olduğunu kaydetti.

Çorum kaplanlarının geçmişten beri önemli işler yaptığını, Çorumluların üretkenliğini görerek mutlu olduklarını ancak temel olarak gördüklerinin çok önemli bir yol üzerinde olan sanayi ve üretiminin merkezi, tarihi geçmişi ile ülkenin önemli şehirlerinden olan Çorum’un gelişiminin kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması ve iktidarın buraya gerekli yatırımları getirmemesi nedeniyle durduğunu gözlemlediğini bildiren Kadim Durmaz, 2021 bütçesinden Çorum’un hak ettiğini alabilmesi için gönül elçisi olarak Milletvekili Köse ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin yeniden güçlendirilmiş bir parlementer sisteme dönmesi gerektiğini belirterek ülkenin bugünkü şartlarının Kurtuluş Savaşı döneminden zor olmadığını, ülkenin normalleşmesi için CHP olarak herkesi kucaklayarak iktidara geleceklerini ve Türkiye’yi kuruluş ayarlarına döndüreceklerini söyleyen Durmaz, ülkenin yüzde 20-25 artan bütçesinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)