“Çorum kamu hibe kullanımında geri kalıyor”

Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmanın karıncanın hacca gitmesi gibi bir durum olduğunu kaydeden Özen, Çorum’da hibe projelerine bakıldığında kamuda geri kalındığının ortaya çıktığını vurguladı. Kamu kaynaklarını kanalize etmede Çorum’un iyi durumda olmadığını anlatan Mevlüt Özen, Çorum Belediyesi’nin uzun zamandır proje hazırlamadığının görülebildiğini söyledi.

Projeler hazırlanırken ihtiyaçlar göz önüne alınarak çalışılması gerektiğini, projenin bir derde ilaç olmayacaksa fayda da getirmeyeceğini vurgulayan Özen, bunun için Çorum’da bir ihtiyaç analizi yapmak gerektiğini söyledi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Havadan para harcamıyorsunuz, çocuklarınızın parasını harcıyorsunuz.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34 milyon lira. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21 milyon lira, Kırsal kalkınma ve Tarımsal dönüşüm Mali Destek Programı için 7 milyon lira ve Mesleki ve Teknik eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için de 6 milyon lira öngörüldü. Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 9 Eylül 2019 tarihine kadar yapılması gerekiyor” dedi. (Erkan BAYATLI)