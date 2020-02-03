“Çorum Kalesi’ni Türkiye tanıyacak”

Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nce alınan onay kararının ardından Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırılan Kale içerisindeki 42 yapının belirli aralıklarla yıkımına başlandı. Tescilli olan ve yıkım gerçekleştirilmeyecek 3 yapıda restorasyon çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan açılış ve bir dizi ziyaretler yapmak üzere geldiği Çorum’da tarihi kaleyi gezip yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin birçok yerinde kalelerin bulunduğunu kaydetti. Çorum Kalesi’nin Türkiye’ye tanıtılıyor olmasının kıymetli bir şey olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Demircan, “Açıkçası ben Kale’yi gördüm çok mutlu oldum. Türkiye’nin birçok yerinde kale var. Kaleyi kale dede anlatırken geçmişte kalelerin içerisinde yaşam olduğunu İstanbullu bilmez, ben anlatmaya çalışırdım. Ama bu kale kalenin misyonunu ve geçmişte ifa ettiği görevi anlatması açısından çok değerli ve bu şekilde restore ediliyor. Kültür hafızamızda önemli bir yapı olarak Türkiye’ye tanıtılıyor olmasının kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu belediye başkanımız mülkiyeti de üstüne almış iyi bir tartışmayla iyi bir fırsata çevirebilir kanaatindeyim. Bu anlamda güzelde bir enerji var. Çorum’da emeği geçen herkese bütün siyasetçilerimize güzel bir birliktelik var. Daha pek çok yeri gezip daha çok neler yapabiliriz tüm bunları konuşacağız” ifadelerini kullandı.

(Yusuf ÇINAR)