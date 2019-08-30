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Çorum Kalesi’nde tel örgülü güvenlik

Çorum şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özellikleri taşıyan Çorum Kalesi’nin etrafında tel örgülerle güvenlik önlemi alındı.

Çorum Kalesi’nde tel örgülü güvenlik

Çorum şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özellikleri taşıyan Çorum Kalesi’nin etrafında tel örgülerle güvenlik önlemi alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:28
Çorum Kalesi’nde tel örgülü güvenlik

Çorum’da yıllardır turizme kazandırılacağı için içerisindeki evleri boşaltılan ve bugüne kadar bir proje yapılmadığı için de atıl durumda bulunan Çorum Kalesi’nden düşen taşların vatandaşlara zarar vermemesi ve kale içerisinde birilerinin girmemesi adına çevresine tel örgülerle güvenlik önlemi alındı.

Sık sık gençlerin duvarlarına tırmandığını ve çoğunun geri inemediği haberleri ile gündeme gelen Çorum Kalesi’nde muhtemel taş düşmelerini önlemek adına Belediye tarafından tel örgülü önlem alındı.

Bazı bölümleri zaman zaman yıkılma tehlikesi bulunan kalede böylece can güvenliği riskinin en aza indirilmesi amaçlanırken, Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin atıl durumda bekletilmesi de tepki çekiyor.

(Bülent USLU)

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