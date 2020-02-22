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Çorum Kalesi, 'kale kondu' operasyonu

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor.

Çorum Kalesi, 'kale kondu' operasyonu

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:24
Çorum Kalesi, 'kale kondu' operasyonu

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binadan 4'ü yıkıldı. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen, metruk haldeki binaların tamamının yıkılacağı çalışmada, kale surları içinde kalan 3 bina da restore edilecek.
Çorum'da, 1571 yılında inşa edilen Çorum Kalesi, günümüzde yapı işgaline uğradı. Çorum Belediyesi tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının belirli aralıklarla yıkımına başlandı. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen ve kale surları içinde kalan 4 bina yıkıldı. Kale surları ile kale içinde bulunan tescilli olan 3 yapının ise restore edileceği belirtildi. Yapılacak çalışma ile tarihi Çorum Kalesi'nin içindeki metruk yapılardan arındırılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor.

'RESTORE EDİLECEK'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 320 metre uzunluğunda sur duvarlarına sahip, yaklaşık 7.5 metre yükseklikte duvarları bulunan kalenin Türkiye'deki ender bulunan yapılardan olduğunu söyledi. Yağbat, "Yapılan kamulaştırma sonrasında metruk haldeki binalardan 4'ü yıkıldı. Ardından diğer binaların da yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Bu süreci bu yıl tamamlayacağımızı düşünüyorum. Buranın yaşayan bir kale olma niteliğinin devam etmesini istiyoruz. Bu kapsamda düşüncemiz içeride daha çok ticaret ve butik konaklamaların olduğu, kültürel faaliyetlerin yapılacağını bir alan fonksiyonları üzerinde bir proje düşünüyoruz. Ayrıca kale surlarının ve içindeki yapıların onarım ve restorasyonunun yapılması gerekiyor. İki aşamalı bir çalışma bu" dedi.

'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'

Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Yağbat, "Tarihi yapılarımızın kentimizin kültür ve turizme katkısını önemsiyoruz. Elimizdeki böyle değerlerin yapıların kazandırılmasını çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Özellikle bu konuya büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Çorum Kalesi'nin hazırlanacak proje sonrasında kentimizin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını bir çekim noktası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, 1571 tarihlidir. Belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edildiğini ve Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanıldı. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 41 konut yer almaktadır.

(Yusuf ÇINAR)

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