Çorum Kadın Platformu'ndan dayanışma kahvaltısı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen kahvaltı programına KESK'e bağlı sendikaların kadın yönetici ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kolları Başkan ve yöneticileri, Emek Partili kadınlar ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Canlı müzik dinletisine de yer verilen kahvaltıda, “25 Kasım Perşembe günü şiddete, yoksulluğa, savaşa, yaşam hakkımızı elimizden almaya çalışanlara, özgürce sokakta yürümemize engel olmaya çalışanlara, sesimizi kısmak isteyenlere karşı isyanımızı bitmedi, büyüyor demek için alanlarda olacağız” denildi.

(Taner ŞİMŞEK)

