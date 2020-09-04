Çorum Kadın Meclisi Pirbaba Parkı’nda buluştu

Pirbaba Parkı’nda toplantılarını yapmak üzere bir araya gelen Çorum Kadın Meclisi Üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alınmasına ve kadın şiddetine karşı “Yaşam hakkını savunmayı” sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da alanlara çıkan Kadın Meclisi Üyeleri, “İstanbul Sözleşmesi” konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Çorum Kadın Meclisi Üyeleri, yaptıkları toplantının ardından Sanatçılar Sokağı’nda broşür dağıtarak, esnafı “İstanbul Sözleşmesi” konusunda bilgilendirdi.

Kadınlar, eşitlik haklarının güvenceye alınması ve şiddete karşı korunması için önemli bir uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmek istenmesini protesto ederken, aynı zamanda 2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmaların son bulmasını ve Sözleşme’nin uygulanmasındaki eksiklerin giderilmesini talep ediyor.

(Haber Merkezi)