Çorum Jandarma’dan Sinop’a destek

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, arama kurtarma çalışmaları için sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde görevlendirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Sinop’ta görevlendirildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle, Sinop ili Türkeli ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen, arama, kurtarma, tahliye ve destek çalışmaları kapsamında; Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 19 Ağustos 2021 günü saat 17.00’dan itibaren Sinop iline görevlendirilmiştir” denildi.

Her türlü afette olduğu gibi milletinin emrinde görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen afette de tüm imkân, kabiliyet ve ekipmanları ile milletin yanında olmaya ve yaralarını sarmak üzere görevlerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak, sel ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)