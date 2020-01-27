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Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı

İYİ Parti Çorum Teşkilatı tarafından depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için önceki gün başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, Malatya’ya ulaştırıldı.

Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı

İYİ Parti Çorum Teşkilatı tarafından depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için önceki gün başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, Malatya’ya ulaştırıldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 21:15
Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve Merkez İlçe Sekreteri Mustafa Tansel Küçüker tarafından İYİ Parti Malatya/Doğanyol İlçe Başkanlığı önünde dağıtımı gerçekleştirilen yardımlar; kışlık kıyafet, katalitik soba, elektrikli soba, kuru gıda vb. malzemelerden oluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de ziyaret ettiği Doğanyol’da depremzedelerin yaralarını sarmak için başlattıkları kampanyaya destek veren tüm Çorum halkına teşekkür eden İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

İçinde bulunulan soğuk kış günlerinde depremzedelerin her türlü yardıma ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Yıldız, yardımların arkasının geleceğini de ifade etti.

(Haber Merkezi)

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