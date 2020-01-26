Çorum İYİ Parti’den yardım çağrısı

Elazığ’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Yıldız, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Erkan Yıldız, depremzedelerin yaralarını sarmak için İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak yardım kampanyası başlattıklarını da belirterek, içinde bulunduğumuz şu soğuk kış günlerinde depremzedelerin her türlü yardıma ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Yıldız, tüm duyarlı Çorumlu halkına seslenerek kışlık kıyafet, katalitik soba, elektrikli soba ve kuru gıda yardımında bulunmak isteyenleri partilerine beklediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız son olarak, tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah tüm insanlığı afetlerden korusun” dedi. (Haber Merkezi)