“Çorum iyi durumda”

54’üncü sırada yer alan Çorum’un iyi bir noktada olduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, vaka sayılarındaki azalış üzerine “Yerinde karar dönemine geçilir geçilmez biz de gereken kararları ve tedbirleler alırız” ifadesini kullandı.

Vali Çiftçi, Çorum’un 81 il arasında 54. sırada yer aldığını anımsatarak, “Vaka sayılarımızda önemli düşüş gözleniyor. Karar alma yetkisi bizlere geçtiği andan itibaren eğer üçüncü dalga yaşanmazsa Hıfzısıhha Kurulu toplanır ve gereken kararları ve tedbirleri alır” dedi. (Haber Merkezi)