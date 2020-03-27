Çorum İtfaiyesi her yerde

İtfaiye ekipleri, gece gündüz demeden 24 saat boyunca yangınlar başta olmak üzere trafik kazaları, iş kazaları, mahsur kalmalar, yol yıkamaları gibi birçok konuda kamu kurumları ve vatandaşların yardımına koşuyor.

Eli tekerleğe sıkıştı, yardımına İtfaiye koştu

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, kalp krizi geçiren bir inşaat çalışanı ile eli motosiklete sıkışan vatandaş için sağlık çalışanları ile birlikte seferber oldu.

Fatih Caddesi Aksaray Sokak üzerinde motosikletinin bakımlarını yapan bir gencin eli, motosikletin tekerlek aksamına sıkıştı. 112 ekiplerine durumu haber veren vatandaşın yardımına kısa sürede itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu eli sıkıştığı yerden çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

İtfaiyeden, kalp krizi geçiren vatandaşa ilk yardım

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3.Cadde üzerinde devam eden bir inşaatın en üst katında kalp krizi geçiren bir vatandaş olduğu ihbarını alan 112 ekipleri, baygın halde bulunan vatandaşı indirebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İhbarın ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri anında olay yerine ulaştı ve kalp krizi geçiren vatandaşı bulunduğu yerden sedye ile aldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan vatandaş daha sonra aşağıda bekleyen 122 ekiplerine teslim edildi.

(Haber Merkezi)