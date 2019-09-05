Çorum, işyeri sayısı azalan iller arasında 5.

Yılın ilk 8 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 aylık dönemde işyeri sayısında en fazla düşüş görülen illerin 281 ile Ordu, 273 ile Rize, 253 ile Aksaray, 246 ile Yozgat ve 216 ile Çorum olduğunu söyledi.

Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre yılın ilk 8 ayında 150 bin 267 iş yeri açılırken, 69 bin 672 iş yeri kapandı. Bu dönemde 51 bin 589 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 8 ayında esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri sayısı 29 bin 6 arttı” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE

GÖRE İŞ YERİ AÇILIŞLARI AZALDI”

Yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının yüzde 4.4 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “2018’in ilk 8 ayında 157 bin 249 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 6 bin 982 azalarak 150 bin 267 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı. 2018’in ilk 8 ayında 71 bin 825 olan iş yeri kapanışları ise 2 bin 153 azalarak 69 bin 672 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı” açıklamasını yaptı.

“İSTANBUL’DAKİ İŞ YERİ SAYISI

8 AYDA 5 BİN 156 ARTTI”

Esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri artışının en çok İstanbul’da gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, “Yılın ilk 8 ayında iş yeri açan esnaf ve sanatkârlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkârların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İstanbul’da görüldü. İstanbul’da iş yeri sayısı 5 bin 156 arttı. İstanbul’un ardından iş yeri sayısı İzmir’de 2 bin 747, Antalya’da 2 bin 478, Samsun’da bin 613 ve Bursa’da bin 583 arttı. Öte yandan 8 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 281 ile Ordu, 273 ile Rize, 253 ile Aksaray, 246 ile Yozgat ve 216 ile Çorum oldu” dedi. (Haber Merkezi)